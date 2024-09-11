Клинский офис МосОблЕИРЦ обеспечили терминалами для приёма банковских карт

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
POS-терминалы, через которые принимается оплата по банковской карте, установили в клинском офисе МосОблЕИРЦ, так что теперь здесь можно не только получить разъяснения по начислениям за ЖКУ и передать показания приборов учёта, но и оплатить счета без комиссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Территориальное управление МосОблЕирц в Клину дважды признавалось лучшим. Клинским специалистам удавалось добиться высоких показателей по десяти критериям, главный из которых — качество обслуживания клиентов», — отметила начальница управления МосОблЕИРЦ «Клин» Татьяна Благих.Клинский офис МосОблЕирц может принять в день до 300 человек, в помещении обустроен уютный зал ожидания, есть компьютер для посетителей с выходом в интернет, а также терминалы оплаты и электронной очереди.
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