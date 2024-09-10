В Клину завершают обработку муниципальной земли от борщевика

В Клину 15 сентября завершится обработка муниципальной земли от борщевика Сосновского на всей заявленной территории в рамках третьего этапа работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проходит с 10 августа и включает использование специальных химических средств для уничтожения растения. Такие средства эффективны против борщевика, но безопасны для окружающей среды и людей. Обработку проводят профессиональные специалисты с соблюдением мер безопасности», – говорится в сообщении.Также 15 сентября начинается итоговая приемка работ. Всего в плане 2024 года в городском округе Клин – обработка более 4,5 га муниципальных земель.
Собственники частной земли должны самостоятельно поддерживать свои земли в надлежащем виде. По состоянию на 10 сентября администрация муниципалитета вынесла 212 предостережений собственникам за то, что они не удалили борщевик Сосновского на своих участках. 41 участок осмотрен повторно. Материалы отправлены в налоговую для повышения налоговой ставки.
Читайте также:
В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров
Компания «Газпром теплоэнерго» запустила в Клину 14 новых котельных
Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
Лора Луганская