Под Клином поджигатели устроили торфяной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Торфяной пожар произошёл на территории Домашевского участкового лесничества в четырёх километрах от посёлка Копылово городского округа Клин, огонь потушили лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Огонь заметили местные жители и сообщили об этом по номеру единой службы экстренных вызовов 112. На тушение отправили семь человек из лесопожарных формирований и три единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 0,02 гектара, тушение заняло чуть менее десяти часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл по вине человека. Подозреваемых в поджоге удалось установить, сейчас ведётся следствие.
В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, в Подмосковье предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов