Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Масштабные работы по реконструкции проведут в Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной на улице Чайковского в Клину, для реализации проекта учебному заведению предоставили дополнительный земельный участок, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Трёхэтажная спортшкола общей площадью около 12 тысяч кв. м была основана в 1945 году и требует обновления», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.В ходе реконструкции будет демонтировано несколько блоков школы, перестроен бассейн площадью около 540 квадратных метров и отремонтировано четырёхэтажное административное здание. Планируется также благоустроить пришкольную территорию. В частности, там будет организована парковка на 80 автомобилей.
Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.
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Лев Каштанов