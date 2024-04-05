На капремонте ДК им. 1 Мая в Климовске начались общестроительные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая ведётся в подольском микрорайоне Климовск, в настоящее время на объекте стартовали общестроительные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас строители ведут фасадные и кровельные работы, кладут перегородки и обустраивают инженерные сети. На объекте занято 25 человек, используется четыре единицы специальной техники», — говорится в сообщении.Дом культуры в Климовске был построен в 1938 году. В рамках капитального ремонта в здании полностью заменят кровлю, системы электроснабжения, канализации и водопровода, поменяют окна, обновят фасад и оборудуют ДК новой техникой и мебелью. Прилегающую территорию планируется благоустроить.
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Лев Каштанов