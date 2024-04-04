Строители, ремонтирующие образовательный центр в Ногинске, приступили к фасадным работам

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт образовательного центра №8 проводится в Ногинске Богородского округа, здание расположено на Юбилейной улице. В настоящее время на объекте начались фасадные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На площадке 60 рабочих. Сейчас они занимаются фасадным и отделочными работами, а также монтируют инженерные сети. Демонтаж устаревших конструкций составил 85%. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком», — говорится в сообщении.Трёхэтажное здание образовательного центра было построено в 1962 году. Перед началом капитального ремонта там учились около 650 детей, сейчас их распределили по другим школам. Отремонтированный образовательный центр №8 планируется открыть к началу нового учебного года.
Читайте также:
На строительстве путепровода в Опалихе завершился монтаж железобетонных опор и балок
В Серпухове снесли ветхий дом на шесть квартир
В Видном проведут ревитализацию Тарычёвского пруда
Лев Каштанов