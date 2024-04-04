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Строители, ремонтирующие образовательный центр в Ногинске, приступили к фасадным работам

04 апреля 2024, 14:17
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт образовательного центра №8 проводится в Ногинске Богородского округа, здание расположено на Юбилейной улице. В настоящее время на объекте начались фасадные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«На площадке 60 рабочих. Сейчас они занимаются фасадным и отделочными работами, а также монтируют инженерные сети. Демонтаж устаревших конструкций составил 85%. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком», — говорится в сообщении.
Трёхэтажное здание образовательного центра было построено в 1962 году. Перед началом капитального ремонта там учились около 650 детей, сейчас их распределили по другим школам. Отремонтированный образовательный центр №8 планируется открыть к началу нового учебного года.

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#богородский городской округ
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Американский военный заключил контракт на службу в российских войсках
В Югре американский военный заключил контракт с Минобороны РФ
04 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший американский военный с позывным Вил заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что американец заключил контракт в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске.

Он отправился на СВО добровольцем и вместе с российскими военными сражался под Авдеевкой. Также он боролся с уклонистами в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

Военный заявляет, что ему есть с чем сравнить боевые действия. Во время службы в армии США он побывал в Афганистане и помнит, как американцы спасались бегством.

Вил настаивает на необходимости поддержки России и восхищается героизмом российских военных. После взятия Авдеевки он водрузил флаг США рядом с российским в знак солидарности.

По его словам, это флаг должен помочь его соотечественникам разобраться в ситуации, которая развернулась между Россией и Украиной, найти независимые источники информации, провести собственное расследование и в итоге стать союзником России.

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#контракт
#сша
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Порядок в Кузьминском лесопарке в Котельниках наведут до 24 апреля
04 апреля 2024, 14:15

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Все работы по наведению порядка в Кузьминском лесопарке будут выполнены до 24 апреля. Об этом сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
«Сегодня вместе с коллегами осмотрели территорию Кузьминского лесопарка. Там проводятся подготовительные работы: очистка от снега, сбор мусора, инструктаж персонала. Специалисты осматривают инвентарь и при необходимости обновляют его. Ранее были выявлены дефекты парковой мебели и урн, нарушение лакокрасочного покрытия», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Также, по его словам, есть необходимость в обновлении информационных стендов, в замене отдельных элементов детских и спортивных площадок.

Жигалкин напомнил, что в понедельник на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов обсуждали подготовку парков к летнему сезону.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье детям-инвалидам сохранили социальную пению на период временной работы
04 апреля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума в ходе 81-го заседания приняла закон о предоставлении дополнительной социальной поддержке детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям, получающим пенсию по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Теперь все эти категории граждан, обучающиеся в образовательных учреждениях Подмосковья и ещё не достигшие 23 лет, смогут получать социальную доплату к пенсии и в период их временного трудоустройства через систему студенческих отрядов в свободное от учёбы время. Ранее при таких условиях доплата снималась.
«Теперь переживаний при трудоустройстве не будет. Молодые люди ничего не потеряют, напротив – приобретут много новых знаний и навыков», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он назвал поддержку подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, очень важной, тем более в период, когда они устраиваются на работу.

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#трудоустройство
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#московская область
#подмосковье
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Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО
04 апреля 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы в ходе 81-го заседания ввели квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Эта мера направлена на то, чтобы поддержать военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота составит 1% от среднесписочной численности работников.
«В Подмосковье проживают около 79 тыс. ветеранов боевых действий. Бойцы, служившие на фронте, вернувшись домой, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут обеспечить благополучие своих семей. Поэтому в Московской области принимаются все меры, чтобы у наших героев была возможность найти достойную работу. Квоты станут ещё одной мерой, которая поможет участникам спецоперации трудоустроиться», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, работодатели заинтересованы в трудоустройстве участников СВО. Сейчас действует федеральная программа субсидирования найма.

Работодатели, которые принимают на работу вернувшихся со службы, получают субсидии. А предприятия малого и среднего бизнеса, которые трудоустроят ветеранов боевых действий, смогут получить статус социальных. Это позволит им рассчитывать на господдержку.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#трудоустройство
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#сво
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье вышли из спячки жуки, пауки и бабочки
04 апреля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Членистоногие пробудились от зимней спячки в Московской области, по данным специалистов, активизация насекомых указывает на то, что зимняя погода в регион уже не вернётся, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Пробуждение членистоногих — признак того, что заморозков уже быть не должно. Сейчас можно увидеть пробегающую по дороге жужелицу или муравья, порхающую бабочку крапивницу», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что насекомые являются важным звеном в пищевых цепях, поэтому сейчас уже можно ожидать всех перелётных птиц, которые питаются членистоногими.

Первыми весенними бабочками являются крапивницы и лимонницы. Они могут обходиться без цветов: для питания им достаточно древесных соков, свежего навоза и даже грязной воды из луж, так как эта вода насыщена множеством микроэлементов.

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#московская область
#подмосковье
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Мособлдума распространила льготы по соцгазификации на участников СВО
04 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлгаза

Депутаты Мособлдумы в ходе 81-го заседания распространили действие льготы по социальной газификации на участников спецоперации, инвалидов I группы и тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Программа социальной газификации предполагает подведение газа до границ земельных участков. Её участниками в Московской области могут стать все жители уже газифицированных населённых пунктов.

Помимо этого, для отдельных категорий граждан дополнительно предусмотрены льготные условия. Это оплата газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.
«В рамках исполнения поручения президента эта льгота будет предоставлена также участникам СВО и одному из членов их семей, инвалидам I группы и лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Предполагается, что после принятия закона льготой смогут воспользоваться ещё 417 семей. На это будет дополнительно предусмотрено более 47 млн. рублей», – уточнили в пресс-службе.
Там напомнили, что в прошлом году Мособлдума предоставила такую меру поддержки ветеранам боевых действий, мобилизованным участникам СВО и членам их семей. Теперь такую возможность будут иметь все участники спецоперации.

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#мособлдума
#социальная газификация
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#спецоперация
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье жители совершили более 112 миллионов поездок на автобусах Мострансавто
04 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служа министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

C начала года пассажиры Мострансавто совершили более 112 миллионов поездок. об этом сообщила пресс-служа министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего при поездах в Мострансавто пассажиры используют соц.карты.

«Свыше 53 млн трансакций было совершено по социальным картам. По банковским картам зафиксировано 34,6 млн оплат, остальные — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев — почти 17 млн трансакций, более 7 млн поездок оплачено социальными картами», — поделились в пресс-службе

Стоит отметить, что самыми популярными маршрутами с начала года стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная - Москва», № 344 «Химки – Москва» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники».

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#подмосковье
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Комик Белый* оштрафован на 30 тысяч рублей
Shot: Комика Руслана Белого* оштрафовали на 30 тыс руб
04 апреля 2024, 13:49

Фото:iStock/Konstantin Gavrilov

Таганский суд Москвы признал комика Руслана Белого* виновным по части 4 статье 19.34 КоАП РФ, сообщает Shot.
Белый* не поставил маркировку иноагента, рекламируя сторонний канал в своих социальных сетях. Теперь он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Юморист сейчас живет в Испании. В суд никто из его представителей не пришёл. На оплату штрафа у него есть 60 дней.

Минюст России внёс в реестр иноагентов комика Руслана Белого 1 сентября 2023 года. По данным ведомства, он участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

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*Иноагент
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#штраф
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В школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ
04 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/Chinnapong

Выпускников школ в приграничных районах Белгородской области освободили от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу», — сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что формат сдачи экзаменов будет таким же, как и в прошлом году. Предполагается, что ученикам девятых классов поставят итоговые оценки по результатам годовой успеваемости. При этом выпускники 11-х классов смогут поступить в высшие учебные заведения, сдав вступительные Кроме того, они смогут сдать ЕГЭ по собственному желанию.

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Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода

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