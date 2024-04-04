В Ногинске объявили конкурс на ремонт котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную, расположенную на улице Ревсобраний в Ногинске Богородского городского округа, планируется отремонтировать, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту котельной «Ревсобраний-2» в Ногинске», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Клены Волковой.Подрядчик должен будет сделать смету, а также отремонтировать трубную часть котельной, установить регулирующую и запорную арматуру, обновить теплоизоляцию на трубах, провести пуско-наладочные работы инженерного оборудования и пр.
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