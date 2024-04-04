В Ногинске объявили конкурс на ремонт котельной

Второй межмуниципальный форум «Управдом» состоялся в Королёве, его участниками стали представители и главы разных городских округов, а также представители управляющих компаний, профильных ведомств, компании «Мособлгаз» и Московской областной Думы – всего более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.