Американец напился водки и устроил погром в чебуречной Москвы из-за Трампа

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Американец напился и устроил погром в одной из московских чебуречных из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 20 января 44-летний гражданин США Джон Джоржан пригласил на свидание 31-летнюю россиянку Руслану. Пара встретилась в чебуречной на Сретенском бульваре и заказала две бутылки водки и чебуреки навынос.
Пока гости ждали еду, они успели сильно напиться и задержались в кафе на четыре часа. В ходе беседы они затронули тему инаугурации Дональда Трампа, что открыло «ящик Пандоры». Мужчина начал кричать, доказывая, что следовало оставить у власти Джо Байдена. Его спутница, в свою очередь, поддерживала избранного президента.
В результате конфликт вышел из-под контроля и Джон с криками начал разбрасывать все вещи вокруг. Сотрудники заведения не смогли самостоятельно остановить дебоширов, поэтому вызвали полицию и скорую.
Позже выяснилось, что за столиком они успели употребить наркотики. Американца и его знакомую доставили в токсиреанимацию с отравлением наркотическими веществами.
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Пока гости ждали еду, они успели сильно напиться и задержались в кафе на четыре часа. В ходе беседы они затронули тему инаугурации Дональда Трампа, что открыло «ящик Пандоры». Мужчина начал кричать, доказывая, что следовало оставить у власти Джо Байдена. Его спутница, в свою очередь, поддерживала избранного президента.
В результате конфликт вышел из-под контроля и Джон с криками начал разбрасывать все вещи вокруг. Сотрудники заведения не смогли самостоятельно остановить дебоширов, поэтому вызвали полицию и скорую.
Позже выяснилось, что за столиком они успели употребить наркотики. Американца и его знакомую доставили в токсиреанимацию с отравлением наркотическими веществами.
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Анастасия Чинкова