Суд принял к производству иск Безрукова к предпринимательнице Соболевской
Хамовнический суд Москвы принял к производству иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица. Об этом пишет РИА Новости.
Судебное заседание еще не назначено. В иске, поданном актером, говорится о том, что индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская выставила на продажу на платформах Wildberries и Ozon тканевые маски с изображением Безрукова. Суд уточнил, что ответчик использовал персональные данные истца — имя, фамилию и изображение — без его согласия.
В связи с этим Безруков просит суд запретить ответчику распространять его персональные данные в интернете и взыскать с него компенсацию за моральный вред. Сумма компенсации пока не разглашается.
