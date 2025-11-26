Суд принял к производству иск Безрукова к предпринимательнице Соболевской

26 ноября 2025, 15:33

Сергей Безруков (Фото: Инстаграм* @s_bezrukov)

Хамовнический суд Москвы принял к производству иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица. Об этом пишет РИА Новости.