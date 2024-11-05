Клуб интеллектуальных игр из Лихтенштейна обвинен в антироссийской пропаганде

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Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации IAIS* (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele) из Лихтенштейна нежелательной на территории РФ, как сообщили в ведомстве ТАСС.
IAIS*, объединяющая свыше 200 участников интеллектуальных игр, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра», занимается проведением международных турниров в Европе, Азии и Северной Америке. Однако, по данным прокуратуры, организация распространяет в интернете материалы, направленные на дискредитацию российской власти и её политики.
Также отмечено, что IAIS* активно участвует в антироссийских пропагандистских кампаниях, нацеленных на распространение протестных настроений.
Организация запретила российским и белорусским командам участвовать в соревнованиях под национальными флагами, если те выражают поддержку специальной военной операции. Помимо этого, в её мероприятиях регулярно участвуют иностранные агенты и представители других неправительственных организаций, уже запрещённых в России за аналогичную деятельность.
Прокуратура указала, что такая политика IAIS* способствует продвижению деструктивных идей в российском обществе, нарушая нормы её устава.
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*признана экстремистской и запрещена в России
Также отмечено, что IAIS* активно участвует в антироссийских пропагандистских кампаниях, нацеленных на распространение протестных настроений.
Организация запретила российским и белорусским командам участвовать в соревнованиях под национальными флагами, если те выражают поддержку специальной военной операции. Помимо этого, в её мероприятиях регулярно участвуют иностранные агенты и представители других неправительственных организаций, уже запрещённых в России за аналогичную деятельность.
Прокуратура указала, что такая политика IAIS* способствует продвижению деструктивных идей в российском обществе, нарушая нормы её устава.
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*признана экстремистской и запрещена в России
Мария Моисеева