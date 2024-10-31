В РФ вступит в силу ряд новых законов с ноября 2024

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
С 1 ноября в России вступят в силу новые законы, касающиеся блогеров, педагогов, участников специальной военной операции и других сфер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Теперь блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков будут обязаны в течение 10 дней предоставить свои данные в Роскомнадзор, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. Социальные сети блогеров, не выполнивших это требование, будут заблокированы с 1 января.
Также вводится запрет на продажу определенных товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает их легальность и отслеживаемость. В этот список входят обувь, фототехника, пиво в упаковке, биологически активные добавки, кожные антисептики, парфюмерия и автомобильные шины.
С 1 ноября банки не смогут взимать комиссию за переводы через Систему Быстрых Платежей, если они связаны с оплатой государственных услуг или штрафов, включая налоги и оплату детского сада.
Учителям станет доступен чат-бот «Помощник Рособрнадзора», который поможет им с профессиональными вопросами и примет жалобы на нарушения их прав.
Кроме того, участники специальной операции смогут подтверждать свой статус через Госуслуги, что упростит процесс получения государственной поддержки.
С 7 ноября также начнет действовать закон, который будет обеспечивать постоянный контроль за соблюдением порядка на особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут быстро выявлять и пресекать нарушения, такие как загрязнение или разведение костров.
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Также вводится запрет на продажу определенных товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает их легальность и отслеживаемость. В этот список входят обувь, фототехника, пиво в упаковке, биологически активные добавки, кожные антисептики, парфюмерия и автомобильные шины.
С 1 ноября банки не смогут взимать комиссию за переводы через Систему Быстрых Платежей, если они связаны с оплатой государственных услуг или штрафов, включая налоги и оплату детского сада.
Учителям станет доступен чат-бот «Помощник Рособрнадзора», который поможет им с профессиональными вопросами и примет жалобы на нарушения их прав.
Кроме того, участники специальной операции смогут подтверждать свой статус через Госуслуги, что упростит процесс получения государственной поддержки.
С 7 ноября также начнет действовать закон, который будет обеспечивать постоянный контроль за соблюдением порядка на особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут быстро выявлять и пресекать нарушения, такие как загрязнение или разведение костров.
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Дарья Осипова