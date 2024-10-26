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В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций

WSJ: США начали расследование против компании Tether из-за санкций
26 октября 2024, 02:05
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правительство США начало расследование возможных нарушений санкций в отношении компании Tether, разработчика криптовалюты USDT. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Утверждается, что расследование в отношении Tether ведет прокуратура Манхэттена. Следователи планируют выяснить, использовалась ли USDT для финансирования терроризма, хакерства, наркоторговли и отмывания денег.

Министерство финансов США также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT лицами, не подпадающими под санкции и имеющими связи с Россией и палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.



Ранее сообщалось, что привязанный к курсу доллара США стейблкоин USDT фактически создал неподконтрольную Вашингтону финансовую систему.

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#хамас
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#санкции
Миссия КНДР в ООН высказалась о слухах об отправке военных в Россию
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке военных в Россию
26 октября 2024, 02:24

Фото: iStock/NatanaelGinting

Первый секретарь миссии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения о том, что войска КНДР будут направлены в Россию. Слова Кима процитировало информационное агентство ТАСС.
Посол назвал слухи о предполагаемом размещении северокорейских войск в России «грязными маневрами» США и их союзников. По словам Кима, Вашингтон и его партнеры пытаются скрыть свои собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, поставляя все виды смертоносного оружия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск в Россию, заявив, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что министерство иностранных дел не имеет прямого отношения к работе северокорейского министерства обороны.

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#мид
#украина
#конфликт
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Додик отказался от подчинения Западу
Глава Республики Сербской Додик заявил об отказе от подчинения Западу
26 октября 2024, 01:43

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, заявил, что не намерен следовать за западными державами. Об этом президент Додик заявил в интервью информационному агентству ТАСС.
В частности, он упомянул о своем участии в саммите БРИКС в Казани. Додик подчеркнул, что не намерен отказываться от своих политических принципов, несмотря на действия западных стран.

«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», – заявил он.

Ранее Додик отказался вводить визовый режим с Россией, несмотря на требования Евросоюза. Он добавил, что проинформирует президента России Владимира Путина об этом требовании ЕС.

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#казань
#брикс
#саммит
#владимир путин
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В Британии раскрыли число прибывших в страну нелегальных мигрантов
В Великобританию в 2024 году прибыли около 30 тысяч нелегалов
26 октября 2024, 01:22

Фото: istockphoto/vichinterlang

С начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел Великобритании, размещенной на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Утверждается, что в период с 18 по 24 октября в страну въехали 1 597 мигрантов. До этого с января этого года через Ла-Манш прибыли 27 557 нелегальных мигрантов, в результате чего общее число просителей убежища, пересекших Ла-Манш на лодках, достигло 29 154 человек.

Ранее тало известно, что Великобритания занимает первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов. В стране насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где насчитывается около 300 тысяч нелегальных иммигрантов.

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#великобритания
#франция
#мвд
#мигранты
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В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа с Нетаньяху
WP: Трамп рассказал Нетаньяху о поддержке операции Израиля на Ближнем Востоке
26 октября 2024, 00:27

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о поддержке военных операций Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Свою позицию американский политик высказал в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».

По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*, Трамп сказал Нетаньяху, что его впечатлила операция с пейджерами на территории Ливана.

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#биньямин нетаньяху
#дональд трамп
#президент
#сша
#израиль
#ливан
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В МИД назвали позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину
26 октября 2024, 00:19

Фото: Официальная страница МИД РФ

У Украины было мало шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», – подчеркнул дипломат в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Мирошник добавил, что большая часть техники и оружия, использовавшегося во время вылазки, была поставлена западными странами и имела «наклейки, происходящие из стран НАТО или их союзников».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима заявил, что с начала 2024 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более четырех тысяч россиян. Кроме того, ранения получили 274 ребенка.

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#мид рф
#оон
#украина
#всу
#курская область
#поставки
#оружие
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Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу
Вологодский губернатор Филимонов потребовал благодарности за его работу
25 октября 2024, 23:45

Георгий Филимонов (фото: сайт Кремля)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от жителей благодарности его за работу, сообщает телеканал «Русский Север».
Глава региона, опоздавший на церемонию награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона на полтора часа, во время своего выступления заметил, что один из участников мероприятия смотрит в свой мобильный телефон.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», – заявил Филимонов.

Ранее на одном из мероприятий Филимонов зачитал рэп на английском языке и исполнил «вертушку» – удар ногой с разворота, – что вызвало аплодисменты публики. По его словам, он хотел подчеркнуть, что «настоящий патриот России – это человек, который не замыкается в своей культуре».

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#георгий филимонов
#губернатор
#вологодская область
#мероприятия
#церемония
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Зеленский распорядился о выплате всем украинцам по тысяче гривен
Зеленский: украинцам выплатят по тысяче гривен
25 октября 2024, 23:32

Граждане Украины получат по тысяче гривен (около 2 343 рублей) на человека в рамках новой социальной программы. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане смогут использовать эти средства для оплаты «украинских товаров и услуг», включая коммунальные платежи. На эти средства можно будет приобрести, в частности, билеты на поезд, украинские лекарства, книги на украинском языке, отметил глава государства.

«Первого декабря деньги должны быть у людей», – заявил Зеленский.

Ранее он поручил разработать новый план действий на случай продолжения боевых действий. Предполагается, что он, в отличие от «плана победы», должен точно определять поведение Украины, а не ее западных союзников.

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#владимир зеленский
#план
#социальная поддержка
#украина
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Фон дер Ляйен отметила встречу с премьером Сербии после его диалога с министром России
Фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем после его диалога с министром РФ
25 октября 2024, 21:55

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на главу постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре.
В пятницу Вучевич принял в Белграде министра экономического развития России Максима Решетникова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономической повестки России и Сербии, реализацию ныне действующих совместных проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

После этого фон дер Ляйен сообщила об отмене встречи с Вучевичем. Это решение напрямую связано с прошедшими переговорами с российским министром.

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#еврокомиссия
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#россия
#максим решетников
#встреча
#политика
#экономика
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Путин утвердил МРОТ на 2025 год
Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей
25 октября 2024, 21:40

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в следующем году МРОТ составит 22 440 рублей. Показатель вырос на 16,6% по сравнению с этим годом.

В настоящее время МРОТ равняется 19 242 рублям в месяц.

Напомним, что в мае этого года Путин подписал указ о том, что к 2030 году показатель МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердили в Госдуме, а затем в Совфеде. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 году в сравнении с суммой, установленной в 2023 году, в национальный проект «Кадры».

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#владимир путин
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#экономика
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