В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций

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Правительство США начало расследование возможных нарушений санкций в отношении компании Tether, разработчика криптовалюты USDT. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Утверждается, что расследование в отношении Tether ведет прокуратура Манхэттена. Следователи планируют выяснить, использовалась ли USDT для финансирования терроризма, хакерства, наркоторговли и отмывания денег.
Министерство финансов США также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT лицами, не подпадающими под санкции и имеющими связи с Россией и палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.
Ранее сообщалось, что привязанный к курсу доллара США стейблкоин USDT фактически создал неподконтрольную Вашингтону финансовую систему.
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Министерство финансов США также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT лицами, не подпадающими под санкции и имеющими связи с Россией и палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.
Ранее сообщалось, что привязанный к курсу доллара США стейблкоин USDT фактически создал неподконтрольную Вашингтону финансовую систему.
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Александр Климов