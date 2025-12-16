В Сергиевом Посаде презентовали новую книгу «Дети войны – Дети Победы»
В библиотеке имени В. Розанова в Сергиевом Посаде провели презентацию шестой книги издательского проекта Совета ветеранов округа. Новый сборник получил название «Дети войны – Дети Победы. Вахта поколений». Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Книгу выпустили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Загорской ГАЭС. В издание вошли 53 рассказа и 7 стихотворений — это живые воспоминания людей, чьё детство прошло в военные и послевоенные годы. Авторы рассказывают о голоде, потерях, страхе и одновременно — о надежде и вере в Победу.
Впервые в сборник включили и работы школьников и студентов муниципалитета. Это лучшие конкурсные сочинения и исследовательские работы, в которых молодое поколение рассуждает о событиях войны и судьбах своих предков.
Руководитель проекта, первый заместитель председателя окружного Совета ветеранов Валерий Кругликов на презентации рассказал о личных воспоминаниях послевоенного детства и поделился, как рождалась идея сохранить эти истории не в сухих датах, а в текстах о человеческих судьбах.
Истории, собранные в книге, легко читаются. Они честные, простые и потому особенно сильные. Сегодня, когда потомки поколения Победителей продолжают защищать страну уже в зоне спецоперации, такие книги звучат по-новому и помогают лучше понять цену мира.
Сборники серии «Дети войны – Дети Победы» доступны во всех библиотеках и образовательных учреждениях Сергиево-Посадского округа.
Читайте также: