В Сергиевом Посаде презентовали новую книгу «Дети войны – Дети Победы»

16 декабря 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Администрация Сергиево-Посадского городского округа

В библиотеке имени В. Розанова в Сергиевом Посаде провели презентацию шестой книги издательского проекта Совета ветеранов округа. Новый сборник получил название «Дети войны – Дети Победы. Вахта поколений». Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.