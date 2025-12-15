Жители Подмосковья могут принять участие в выборе лучшей в России въездной стелы
Завершился заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Как сообщили организаторы, на конкурс поступило 970 заявок.
10 декабря началось открытое общественное голосование за определение лучших стел России. Оно проходит на платформе сообщества «ГорСреда» в соцсети «ВКонтакте».
Победителей определят путём открытого голосования. В нём участвуют школьники, студенты, рабочие и служащие. Лучшие работы, отобранные экспертами, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России». Её проведут в здании Совета Федерации в феврале.
Информацию о муниципальных образованиях, представленных на всероссийском голосовании за лучшие въездные стелы, можно найти на сайте.
Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Института развития местных сообществ.
