Жители Подмосковья могут принять участие в выборе лучшей в России въездной стелы

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершился заочный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Как сообщили организаторы, на конкурс поступило 970 заявок.



10 декабря началось открытое общественное голосование за определение лучших стел России. Оно проходит на платформе сообщества «ГорСреда» в соцсети «ВКонтакте».

Победителей определят путём открытого голосования. В нём участвуют школьники, студенты, рабочие и служащие. Лучшие работы, отобранные экспертами, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России». Её проведут в здании Совета Федерации в феврале.

Информацию о муниципальных образованиях, представленных на всероссийском голосовании за лучшие въездные стелы, можно найти на сайте.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Института развития местных сообществ.

Лора Луганская

