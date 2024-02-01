Ключи от квартир получили уже более 200 дольщиков ЖК «Восточный» в Истре

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«Ключи получили уже 210 человек. Всего квартиры получит 431 участник долевого строительства», — отмечается в сообщении.ЖК «Восточный» начала возводить в 2014 году компания «Каскад». Первоначально застройщик планировал сдать новостройки в эксплуатацию в 2015-2017 гг., но обанкротился, и работы заморозили. Строительство удалось возобновить после того, как права на достройку передали областному Фонду защиты прав дольщиков.
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