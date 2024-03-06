Ключи от квартир в реутовском ЖК «Юбилейный» получили уже 60 дольщиков

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Подписание документов о передаче жилья дольщикам и вручение ключей ведётся в реутовском жилом комплексе «Юбилейный», долгожданные квартиры получили уже 60 человек, Минжилполитики Московской области.
«Новоселье в ЖК отметят все 685 семей дольщиков», — отмечается в сообщении.Строительство ЖК было начато в 2017 году. По плану, сдать 25-этажный четырёхсекционный жилой комплекс в эксплуатацию должны были в 2021 году. Первоначально строительство шло в графике, и к 2021 году готовность объекта составляла 80%, однако вскоре после этого темп строительства резко упал. А в марте 2021 годы в ходе проверки выяснилось, что застройщик растратил средства дольщиков в размере 629 млн рублей.
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