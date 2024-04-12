Ключи от квартир в ЖК-долгострое «Юбилейный» в Реутове получили уже 370 дольщиков

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Продолжается выдача ключей от квартир участникам долевого строительства жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове, на сегодняшний день в права собственника вступили уже 370 дольщиков, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 370 дольщиков. Скоро новоселье отметят все 685 семей», — отмечается в сообщении.Строительство ЖК «Юбилейный» начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Сдать новое жильё в эксплуатацию планировалось летом 2021 года. Первоначально строительство велось в графике, к 2021 году готовность ЖК составляла 80%. Однако потом темп работ упал, а проведённая весной проверка выявила растрату средств дольщиков в размере 629 млн рублей.
В 2022 году застройщика признали банкротом. Права на возведение ЖК передали подмосковному Фонду защиты прав дольщиков. В декабре 2023 года строительство было завершено, ЖК введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.
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Лев Каштанов