В подмосковном ЖК «Березовая роща» начали выдавать ключи от квартир дольщикам

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Дольщики в Раменском ЖК «Березовая роща» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В 2022 году жилой комплекс был передан в собственность фонда по защите прав граждан, который продолжил строительство.
Стоит отметить, что застройщик ОАО «Земли Московии» должен был передать квартиры дольщикам в 2014 году, но не выполнил обязательства. В настоящий момент все 14 домой введены в эксплуатацию.
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«На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 260 дольщиков. Подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом и Министерством жилищной политики Московской области», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева