Строительство школы на 550 учеников в Орехово-Зуеве выходит на финишную прямую

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«Строящееся учреждение сложно назвать школой, это будет образовательный, культурный и спортивный центр», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.Он добавил, что новая школа будет носить имя знаменитого уроженца Орехово-Зуева: предпринимателя, мецената и благотворителя Саввы Мамонтова.
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