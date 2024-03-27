Ключи в реутовском ЖК «Юбилейный» получили уже более 200 дольщиков

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдача ключей участникам долевого строительства продолжается в жилом комплексе «Юбилейный» в Реутове, в настоящее время в права на свои квартиры вступили более 200 собственников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 212 дольщиков. Скоро новоселье отметят все 685 семей», — говорится в сообщении.Строительство жилого комплекса было начато в 2017 году. Компания-застройщик «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ) взяла на себя обязательства сдать жильё в эксплуатацию в 2021 году. Первоначально работы шли в соответствии с графиком, и к 2021 году строительная готовность ЖК оценивалась в 80%. Но вскоре темп работ упал, а проверка показала растрату в размере более 600 млн рублей.
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Лев Каштанов