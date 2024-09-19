Кнайсль сообщила, что живет в новом доме в Рязанской области с кошками и утками

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Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, где живет с утками и кошками. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, это деревянный дом небольшого размера, в котором она счастливо живет с утками, курами, собаками и кошками.
Карин Кнайсль заявила, что рядом с деревней есть автобусная остановка и продуктовый магазин. По ее словам, в ее деревне живут приятные люди.
Во время Евразийского женского форума бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.
До этого она предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике. По ее словам, политики, сидящие в чистых и тёплых кабинетах, совершенно не понимают, что такое война.
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«Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — сказала она.
Карин Кнайсль заявила, что рядом с деревней есть автобусная остановка и продуктовый магазин. По ее словам, в ее деревне живут приятные люди.
Во время Евразийского женского форума бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, независимо от рода их деятельности.
До этого она предупреждала об опасности третьей мировой войны и призывала к большей рациональности в политике. По ее словам, политики, сидящие в чистых и тёплых кабинетах, совершенно не понимают, что такое война.
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Дарья Осипова