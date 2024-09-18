Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что многие не осознают опасности третьей мировой

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Многие не осознают всей опасности третьей мировой войны. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, слова которой передаёт Telegram-канал SHOT.
Она заявила, что политики, сидящие в чистых и тёплых кабинетах, совершенно не понимают, что такое война. Сама экс-министр уточнила, что жила в стране, где шли боевые действия. Речь идёт о Ливане, который она покинула всего год назад.
Кнайсль призвала политиков проявлять больше рациональности и не поддаваться эмоциям при рассмотрении важных политических вопросов и принятии решений.
Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что снятие разрешения на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России приведёт к третьей мировой войне. Однако администрация президента США Джо Байдена готова идти на такой рискованный шаг, опасаясь поражения Украины до проведения в стране президентских выборов, которые назначена на 5 ноября.
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Кнайсль призвала политиков проявлять больше рациональности и не поддаваться эмоциям при рассмотрении важных политических вопросов и принятии решений.
Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что снятие разрешения на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России приведёт к третьей мировой войне. Однако администрация президента США Джо Байдена готова идти на такой рискованный шаг, опасаясь поражения Украины до проведения в стране президентских выборов, которые назначена на 5 ноября.
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Анастасия Чинкова