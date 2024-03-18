КНДР направила России тысячи контейнеров с боеприпасами

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С 2023 года Северная Корея отправила в Россию около 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием для поддержки специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает издание Associated Press.
Ранее, 8 марта, стало известно, что американские чиновники хотят опубликовать данные, доказывающие предполагаемое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.
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Александр Климов