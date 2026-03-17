Достижения.рф

Ким Чен Ын оценил ход строительства музея в честь освободителей Курской области
Фото: iStock/Dragos Condrea

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство музея, посвященного военнослужащим Северной Кореи, принимавшим участие в освобождении Курской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



В ходе визита на строительную площадку глава государства оценил оформление интерьера мемориального зала и осмотрел зону будущей выставки оружия. Кроме того, северокорейский лидер проверил, как идут работы по установке скульптур и памятников на территории комплекса.

Ким Чен Ын подчеркнул, что возведение музея должно быть полностью завершено к первой годовщине освобождения Курской области. Напомним, что военнослужащие Северной Кореи помогали российским бойцам защищать регион от украинских оккупантов.

По данным ЦТАК, на текущий момент строительные работы выполнены на 93%. Высокий темп реализации проекта позволяет рассчитывать на соблюдение обозначенных сроков сдачи объекта.

Создание музея призвано увековечить вклад бойцов КНДР в исторические события и укрепить память о совместной борьбе. Проект имеет важное символическое значение в контексте двусторонних отношений и сохранения исторической правды.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0