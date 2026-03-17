Сотни человек погибли в результате авиаударов Пакистана по Кабулу
Авиаудары Пакистана по Кабулу 16 марта унесли жизни более 250 человек, еще свыше 400 получили ранения. Об этом сообщает афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на местный минздрав.
Вечером в тот же день Telegram‑канал TOLOnews plus передавал сообщения о взрывах и стрельбе в разных районах Кабула. Пресс‑секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед подтвердил факт удара со стороны Пакистана. По его словам, целью атаки стал столичный реабилитационный центр. Он также заявил, что инцидент не останется без ответа со стороны афганских властей.
Официальные комментарии от представителей Пакистана пока не поступали. Ситуация остается напряженной, на месте работают спасательные службы и медики.
