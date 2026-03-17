Сотни человек погибли в результате авиаударов Пакистана по Кабулу

17 марта 2026, 00:48

Tolo news: более 250 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по Кабулу

Авиаудары Пакистана по Кабулу 16 марта унесли жизни более 250 человек, еще свыше 400 получили ранения. Об этом сообщает афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на местный минздрав.