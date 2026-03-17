Десятки украинских беспилотников атаковали Москву

17 марта 2026, 03:23

Собянин: силы ПВО перехватили 26 летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 беспилотников, летевших на Москву с начала суток. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Украинские БПЛА пытаются атаковать город со вчерашнего дня. Уведомления о сбитых беспилотниках регулярно появляются в социальных сетях градоначальника.



«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении.