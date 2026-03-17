Десятки украинских беспилотников атаковали Москву
Собянин: силы ПВО перехватили 26 летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 беспилотников, летевших на Москву с начала суток. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Украинские БПЛА пытаются атаковать город со вчерашнего дня. Уведомления о сбитых беспилотниках регулярно появляются в социальных сетях градоначальника.
«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении.По словам Собянина, в течение последних трех часов срежства ПВО уничтожили 26 беспилотников, которые летели в сторону столицы. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Брянске. В результате атаки повреждения получил гражданский автомобиль.