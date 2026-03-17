России предрекли ключевую роль в новой архитектуре безопасности Ближнего Востока

17 марта 2026, 00:35

Посол Ирана Джалали предрек России ключевую роль в безопасности Ближнего Востока

Новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке следует формировать без участия западных стран, а Россия в этом процессе может сыграть значимую роль. С таким заявлением в беседе с газетой «Известия» выступил посол РФ в Иране Казем Джалали.





Дипломат выразил благодарность Владимиру Путину за оказанную гуманитарную помощь Тегерану. Он отметил, что после атак со стороны Израиля и США Иран испытывает острую потребность в медикаментах и медицинском оборудовании.



Джалали также предупредил, что заход военных кораблей США и их союзников в Ормузский пролив приведет к росту напряженности в регионе. По его словам, Вашингтон не смог реализовать цели своей операции.



«Израиль и США полагали, что после гибели нашего верховного лидера общество и правительство могут расколоться, и они установят угодного себе лидера. Но вы видели, что они просчитались», — заявил посол.