Токио заливает дождём 34 дня подряд

29 сентября 2026, 23:52

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В столице Японии осадки идут ежедневно начиная с 27 августа — это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в городе. Прежний максимум, установленный в 2019 году, составлял 33 дня подряд, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».