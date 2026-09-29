Токио заливает дождём 34 дня подряд
В столице Японии осадки идут ежедневно начиная с 27 августа — это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в городе. Прежний максимум, установленный в 2019 году, составлял 33 дня подряд, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Причиной затяжных дождей стал осенний атмосферный фронт. Почти весь сентябрь он держался над районом острова Хонсю. Ситуация усугубилась из‑за трёх тайфунов, которые последовательно прошли вблизи Японии и накачивали регион влажным воздухом.
Из‑за сплошной облачности город практически лишился солнечного света. К 28 сентября суммарная продолжительность солнечного сияния в Токио составила лишь 45,8 часа — это примерно 40% от привычной нормы. По оценкам метеорологов, сентябрь 2024 года рискует стать вторым самым пасмурным в истории метеонаблюдений. Уступает он только сентябрю 1988 года, когда солнце светило всего 39,2 часа.
Нехватка солнца и избыток влаги уже негативно отражаются на сельском хозяйстве. По сообщениям японских СМИ, из‑за погодных условий замедлился рост овощей, а объёмы урожая сократились. Метеорологи прогнозируют, что рекордная дождливая серия может завершиться лишь в начале октября.
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