Россия начала возводить заграждения на границе с Эстонией
В Ленинградской области на территории, примыкающей к реке Нарва, приступили к установке инженерных заграждений. Об этом проинформировала администрация Кингисеппского района.
Сооружения возводятся, чтобы усилить безопасность в пограничной зоне. Вместе с тем таким образом российская сторона собирается пресечь попытки незаконной миграции.
Власти выпустили рекомендации для жителей и гостей приграничных районов. Людям, находящимся в Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах, следует всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а при необходимости — и разрешения на пребывание в пограничной зоне. Кроме того, гражданам советуют не посещать леса рядом с эстонской границей в тёмное время суток.
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