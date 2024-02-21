Книги Фёдора Достоевского и Стивена Кинга сняли с продаж из-за закона о ЛГБТ*

Фотобанк Московской области
Журналист Александр Плющев** опубликовал в своём Telegram-канале список книг, изъятых из продажи из-за закона о пропаганде ЛГБТ.
Этот список якобы был рекомендован маркетплейсу «Мегамаркет». Среди запрещённых к продаже книг оказались произведения Достоевского, Боккачо, Платона, Цвейга, Мураками, Пруста, Кинга и других авторов, ставших классиками мировой литературы.
Выяснилось, что маркетплейс, крупнейшим акционером которого является «Сбер», действительно изъял из продажи указанные в списке книги. В рекомендациях числится более 250 наименований. Среди них — Фёдор Достоевский «Неточка неванова», Платон «Пир», Джованни Боккачо «Декамерон», Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея», Стивен Кинг «Оно» и другие.
В пресс-службе «Сбера» подтвердили существование списка и отметили, что он был сформирован в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе в декабре 2022 года.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
**Минюст РФ признал Александра Плющева иноагентом.
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Выяснилось, что маркетплейс, крупнейшим акционером которого является «Сбер», действительно изъял из продажи указанные в списке книги. В рекомендациях числится более 250 наименований. Среди них — Фёдор Достоевский «Неточка неванова», Платон «Пир», Джованни Боккачо «Декамерон», Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея», Стивен Кинг «Оно» и другие.
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе в декабре 2022 года.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
**Минюст РФ признал Александра Плющева иноагентом.
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Сергей Калугин