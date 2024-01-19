В Сети появился текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении

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В Сети опубликован текст решения Верховного суда РФ о признании «Международного общественного движения ЛГБТ*» экстремистской организацией. Соответствующий документ обнародовали «Свободные новости».
Отмечается, что данное решение Верховного суда является частью административного дела против жительницы Саратовской области. Россиянку из-за фото с радужными флагами, опубликованном в Instagram** привлекли к ответственности за «демонстрацию символики экстремистской организации».
В документе со ссылкой на Минюст России говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» было создано в США для ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений. Отмечается, что на территории Российской Федерации удалось установить 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*.
В решении Верховного суда подчеркивается, что движение ЛГБТ* «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», а также хочет добиться закрепления определенных прав и свобод для его участников на общественном и законодательном уровнях. Кроме того, в документе указывается, что представители сообщества ведут схожий образ жизни, разделяют общие ценности и традиции и используют такой «специфический язык», как феминитивы.
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В документе со ссылкой на Минюст России говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» было создано в США для ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений. Отмечается, что на территории Российской Федерации удалось установить 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*.
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*Запрещенная в России экстремистская организация*Запрещенная в России экстремистская организация
Диана Аванесян