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Книгу Симоньян раскупили за считаные часы на фестивале на Красной площади

Фото: iStock/morgan23

Книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», автором которой является главный редактор RT Маргарита Симоньян, раскупили за несколько часов в рамках ярмарки на Красной площади. Об этом сообщили в издательстве АСТ.



Ранее роман Симоньян вошел в пятерку самых востребованных книг в жанре антиутопии за первые три месяца 2026 года по продажам в «Читай-городе». Произведение оказалось на второй строчке. Рейтинг возглавил культовый роман Джорджа Оруэлла «1984».

«Завершение ярмарки на Красной площади выдалось особенно жарким. Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (16+) раскупили за считаные часы», — передает RT.

Симоньян получила за книгу специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово», что стало признанием мастерства автора и художественной ценности произведения. Главред RT призналась, что считает роман делом всей своей жизни.
Элина Позднякова

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