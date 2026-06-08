Книгу Симоньян раскупили за считаные часы на фестивале на Красной площади
Книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», автором которой является главный редактор RT Маргарита Симоньян, раскупили за несколько часов в рамках ярмарки на Красной площади. Об этом сообщили в издательстве АСТ.
Ранее роман Симоньян вошел в пятерку самых востребованных книг в жанре антиутопии за первые три месяца 2026 года по продажам в «Читай-городе». Произведение оказалось на второй строчке. Рейтинг возглавил культовый роман Джорджа Оруэлла «1984».
«Завершение ярмарки на Красной площади выдалось особенно жарким. Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (16+) раскупили за считаные часы», — передает RT.
Симоньян получила за книгу специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово», что стало признанием мастерства автора и художественной ценности произведения. Главред RT призналась, что считает роман делом всей своей жизни.