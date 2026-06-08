Книгу Симоньян раскупили за считаные часы на фестивале на Красной площади

08 июня 2026, 09:40

Фото: iStock/morgan23

Книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», автором которой является главный редактор RT Маргарита Симоньян, раскупили за несколько часов в рамках ярмарки на Красной площади. Об этом сообщили в издательстве АСТ.





Ранее роман Симоньян вошел в пятерку самых востребованных книг в жанре антиутопии за первые три месяца 2026 года по продажам в «Читай-городе». Произведение оказалось на второй строчке. Рейтинг возглавил культовый роман Джорджа Оруэлла «1984».





«Завершение ярмарки на Красной площади выдалось особенно жарким. Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (16+) раскупили за считаные часы», — передает RT.