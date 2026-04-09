Ко Дню космонавтики в 2ГИС появился гид по «космическим» объектам Петербурга
Ко Дню космонавтики в 2ГИС появился гид по «космическим» достопримечательностям Санкт-Петербурга, где указаны необычные арт-объекты и архитектурные элементы, а также крупнейшие планетарии.
Гид был разработала просветительская компания «Петербург глазами инженера». Сервис позволяет взглянуть на привычные городские улицы с другой стороны или отправиться в приключение за его пределы, например, в Главную астрономическую обсерваторию РАН.
«Во время экскурсии будут представлены места для "селфи с Луной", фасады с изображениями звезд и "инопланетных" существ, а также дворовые арт-объекты и панно, посвященные человеку и звездам. Гид также освещает места, где космос пересекается с инженерной историей Петербурга, включая научные институты и экспонаты, такие как глобус-планетарий и метеорит», — пишет «Петербургский дневник».Кроме того, гид предлагает маршруты для семейных прогулок, свиданий или экскурсий по Петербургу. Приложение можно скачать на iOS, Android. Также представлена веб-версия в разделе «Гид по городу».