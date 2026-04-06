В Кемерове с размахом отметят День космонавтики

06 апреля 2026, 13:31

Фото: iStock/sdigital

В Кемерове 10 апреля на Московской площади состоится праздничный концерт в честь Дня космонавтики. Об этом на пресс-конференции рассказал и. о. директора дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса Владислав Глеков.





По данным «Сiбдепо», сначала гости мероприятия смогут посмотреть видоизмененный космический парад. Кроме того, в 17:00 откроются выставки и интерактивные точки.





«С 18:00 до 19:00 у нас состоится большая интерактивная программа на главной сцене, где мы сможем с вами попеть космические песни. Также еще раз пройти наш космический диктант. С 19:30 состоится то, ради чего, я думаю, все придут на этот фестиваль. Состоится большая концертная программа», — уточнил Глеков.