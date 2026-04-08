В парках Подмосковья отпразднуют День космонавтики
Общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес» проведут в 85 парках Подмосковья в преддверии Дня космонавтики — в субботу, 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
В программе праздника игры, костюмированные шествия, мастер-классы, поэтические площадки и прочие активности.
«Например, в парке культуры и отдыха Жуковского покажут документальный фильм «Гагарин. Первый в космосе». В Центральном городском парк Королёва посетители смогут принять участие в сборке ракеты из подручных материалов. А в Свердловском парке Лосино-Петровского прочтут лекцию о тайнах космоса и устроят приключенческий квест», — говорится в сообщении.Гостей также ждут тематические выставки, концерты и дискотеки.