Россиян предупредили об активности мошенников накануне Дня космонавтики

08 апреля 2026, 12:11

Киберэксперт Воронин рассказал о схемах мошенников перед Днём космонавтики

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил о мошенниках, которые активизировались накануне Дня космонавтики.





В беседе с RT эксперт пояснил: самые частые схемы включают звонки с обещанием приза или подарка к празднику и создание фишинговых сайтов под видом официальных интернет-магазинов.



Воронин отметил, что любой приближающийся праздник всегда даёт мошенникам повод для активности. Киберэксперт предупредил: при звонках или сообщениях о выигрыше приза перед праздником следует проявлять максимальную осторожность.

«Ни в коем случае не сообщать личную информацию, коды из СМС и не переводить денежные средства. При совершении покупок в интернете лучше лишний раз проверить корректность адреса сайта, а также не обращать внимание на слишком большие скидки, так как это может быть мошеннической схемой», — заключил специалист.