Россиян предупредили об активности мошенников накануне Дня космонавтики
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил о мошенниках, которые активизировались накануне Дня космонавтики.
В беседе с RT эксперт пояснил: самые частые схемы включают звонки с обещанием приза или подарка к празднику и создание фишинговых сайтов под видом официальных интернет-магазинов.
Воронин отметил, что любой приближающийся праздник всегда даёт мошенникам повод для активности. Киберэксперт предупредил: при звонках или сообщениях о выигрыше приза перед праздником следует проявлять максимальную осторожность.
«Ни в коем случае не сообщать личную информацию, коды из СМС и не переводить денежные средства. При совершении покупок в интернете лучше лишний раз проверить корректность адреса сайта, а также не обращать внимание на слишком большие скидки, так как это может быть мошеннической схемой», — заключил специалист.