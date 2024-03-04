В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»

Фото: iStock/Svetlana Krayushkina
В России пройдёт конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Целью конкурса организаторы назвали популяризацию российской культуры и путешествий по стране среди молодого поколения.
Участие в конкурсе могут принять подростки от 14 до 17 лет в категории «Юношество», а также молодые люди от 18 до 30 лет в категории «Молодёжь».
Конкурсанты должны будут пройти через два этапа, первый из которых — заочный, а второй — очный.
Если именно вы хотите стать участником этого увлекательного конкурса, то получить всю дополнительную информацию, а также подать заявку на участие, можно на сайте https://конкурс.живоенаследие.рф/.
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Участие в конкурсе могут принять подростки от 14 до 17 лет в категории «Юношество», а также молодые люди от 18 до 30 лет в категории «Молодёжь».
Если именно вы хотите стать участником этого увлекательного конкурса, то получить всю дополнительную информацию, а также подать заявку на участие, можно на сайте https://конкурс.живоенаследие.рф/.
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Евгения Парфентьева