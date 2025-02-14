Ко Дню святого Валентина в Москве появились услуги парня на час

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В Москве ко Дню святого Валентина появились самые разнообразные услуги — «Подарю вам ваши розы», «Парень на час», любовное гадание на картах Таро и даже бесплатная пицца за предложение руки и сердца в зале ресторана. К примеру, москвич Максим Анохин готов за деньги притвориться чьим-то молодым человеком. По его словам, чаще всего его просят сыграть роль ухажера для видео в соцсетях.
«На 14 февраля у меня запланировано несколько свиданий. Встречи длятся не дольше часа. <…> Для меня это занятие — и бизнес-модель, и оригинальный способ познакомиться», — признался «парень на час» в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем в Кемеровской области 14 февраля проходит более традиционно, но от этого не менее красиво. Как сообщает «Сiбдепо», День святого Валентина в Сибири начинается с цветочного магазина, ювелирной лавки, а после продолжается в ресторане или кафе.
«Впрочем, к 14 февраля расстарались не только цветочные и «ювелирки», но и кафе/рестораны, магазины — они как могли, несмотря на суровые погодные условия, трепетно создавали атмосферу романтики. И у них это получилось — сердечки и бантики все-таки притянули к себе пылкие сердца», — пишет издание.Читайте также:
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