«С Днём святого Валентина!»: Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

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В селе Заречье Орловской области 31-летняя девушка и 33-летний мужчина проводила совместный вечер в съемной квартире на улице Музалева. В какой-то момент пара разругалась, и романтическое свидание закончилось трагедией.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Сначала влюблённые просто ссорились, но, видимо, оба обладали буйным темпераментом, так как словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку. Милые начали не только браниться, но и «тешиться», причём на всю катушку. В качестве последнего аргумента в споре использовался молоток, который влюблённые, вероятно, хватали по очереди.
В итоге оба скончались от множественных ушибов и кровопотери. Тела вспыльчивых партнёров нашли на диване, рядом валялось окровавленное орудие убийства. Возбуждено уголовное дело, точная причина смерти мужчины и женщины установит экспертиза.
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Александр Бойцов