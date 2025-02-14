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«С Днём святого Валентина!»: Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

На Орловщине влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
Фото: istockphoto/Cynthia Lempitsky

Фото: istockphoto/Cynthia Lempitsky

В селе Заречье Орловской области 31-летняя девушка и 33-летний мужчина проводила совместный вечер в съемной квартире на улице Музалева. В какой-то момент пара разругалась, и романтическое свидание закончилось трагедией.


О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Сначала влюблённые просто ссорились, но, видимо, оба обладали буйным темпераментом, так как словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку. Милые начали не только браниться, но и «тешиться», причём на всю катушку. В качестве последнего аргумента в споре использовался молоток, который влюблённые, вероятно, хватали по очереди.

В итоге оба скончались от множественных ушибов и кровопотери. Тела вспыльчивых партнёров нашли на диване, рядом валялось окровавленное орудие убийства. Возбуждено уголовное дело, точная причина смерти мужчины и женщины установит экспертиза.


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#уголовное женщины
#мужчины
#тела
Водитель кроссовера выстрелил в таксиста во время конфликта в центре Москвы
14 февраля 2025, 16:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

После этого таксист намеренно врезался в автомобиль обидчика. В ответ на это мужчина выстрелил ещё несколько раз и скрылся с места происшествия.

Водитель такси получил ранения. Сведения о его состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, пока показывал ему карабин отца, который ранее работал в полиции.

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Mash Gor: В Сети разошлось интим-видео с дагестанским бойцом ММА Исламом Вагабовым
Mash Gor: Дагестанский боец ММА Ислам Вагабов стал героем порно-ролика
14 февраля 2025, 14:35

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

По просторам Интернета начал гулять откровенный ролик, в котором парочка занимается любовью самыми разнообразными способами. Героем интимного видео является, предположительно, боец ММА из Дагестана Ислам Вагабов.
О шокирующем инциденте рассказал телеграм-канал Mash Gor. Отмечается, что частый участник боёв без правил и вне октагона не слишком любит придерживаться каких-либо регламентов и ограничений. Ещё свежи в памяти его скандалы с разгромленной съёмной квартирой, хозяйка которой просто плакала, увидев, во что превратил её жилплощадь буйный арендатор.

Бывшая гражданская жена Ислама Вера Тарасова осталась без квартиры, которую продала, чтобы покрывать судебные расходы, когда тому угрожала тюрьма. Мужик всё-таки сел, а когда вышел, она попросила вернуть деньги, 4,6 миллиона рублей, истраченные на него. Вагабов сначала кормил Веру «завтраками», а потом начал угрожать, если она не отстанет. Сам при этом показывал в сторис роскошную жизнь и легко расплатился за разгромленную арендованную квартиру. Женщина собирается обратиться в суд.

Как говорил Черномырдин, «никогда такого не было, и вот — опять». Как в Сеть попало видео явно с пометкой «18 » — непонятно. Возможно, его слила девушка Ислама, но тогда возникает вопрос, с какой целью. Один из дагестанских блогеров начал искать Вагабова, чтобы удовлетворить запросы местных, которых не устраивает поведение соотечественника. Но тот не берёт трубку и ничего не комментирует в соцсетях.

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Полиция и спецназ Росгвардии задержали похитителей гаджетов в столичном метро
14 февраля 2025, 13:25

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за преступления, совершённые в столичной подземке. Все они подозреваются в многочисленных кражах телефонов и других гаджетов у пассажиров.
В ходе предварительной оперативно-розыскной работы было установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет специализировались на хищениях именно в метрополитене. Они незаметно изымали у граждан дорогостоящие смартфоны, ай-пады и другие устройства, которые потом можно быстро продать, пользуясь высоким спросом на такие гаджеты.

Схем была проста и эффективна. Преступники выбирали жертву, разговаривающую по телефону, затем две девушки, поднаторевшие в воровстве, незаметно извлекали устройства у потерпевших и быстро передавали сообщникам, чтобы не быть пойманными с поличным. После чего средства связи разблокировали умелые хакеры, а специально обученные люди мгновенно перепродавали. Полученный «навар» организатор преступной схемы распределял между её участниками.

Всего правоохранителями задержаны десять человек: непосредственные исполнители краж, координаторы, скупщики, а также предполагаемый организатор криминальной деятельности — 69-летняя жительница Москвы. Возбуждено десять уголовных дел, расследование продолжается.

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#хакеры
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Иркутский школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца
В Иркутской области 12-летний школьник случайно убил друга из карабина отца
14 февраля 2025, 13:21

Фото: iStock/CatEyePerspective

Под Иркутском 12-летний школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что трагедия произошла 12 февраля. Школьник пришёл в гости к своему другу, который решил похвастаться папиным ружьём. Ранее отец мальчика работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Чунскому району Иркутской области. Сын знал, где хранятся ключи от сейфа с оружием. Мальчики принялись рассматривать карабин Лось 7-1.

Однако в какой-то момент сын владельца оружия решил передёрнуть затвор, но не рассчитал сил и нажал на курок. В этот момент дуло было направлено на его друга. Пуля попала в шею, повредив сонную артерию.

Испугавшийся мальчик выбежал на улицу за помощью, однако прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

Также выяснилось, что в сейфе у отца мальчика также хранились ещё два карабина и ружьё.

В настоящее время следователи проводят проверку.

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#школьник
#отец
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В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан
В Екатеринбурге задержали патологоанатома за изнасилование 12-летней девочки
14 февраля 2025, 12:48

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге задержали 33-летнего заведующего патологоанатомическим отделением детской больницы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом сообщает портал Е1.
Отмечается, что несколько лет назад мужчина увлёкся кришнаизмом. Он стал духовным наставником в одном из местных сообществ. Там он познакомился с 12-летней девочкой – дочерью прихожан. Сначала мужчина переписывался с девочкой в мессенджер, а затем, втайне от родителей, вывез за город, где устроил ритуальное бракосочетание и изнасиловал.

В скором времени родители пострадавшей узнали о произошедшем и обратились в полицию. В ходе допроса девочка заявила, что занялась сексом с кришнаитом добровольно.

По данным портала, мужчина на хорошем счету в больнице. Ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Также у него есть официальная жена.

33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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