«В скобочках пока пиши»: Кофе американо переименуют по предложению Лукашенко

08 марта 2026, 17:37

Кофе американо переименуют в белорусский бренд по предложению Лукашенко

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой переименовать кофе американо в стране, предложив заменить его на белорусский бренд. Об этом пишет РИА Новости.





В воскресенье политик посетил один из минских ресторанов сети быстрого питания «Мак.бай». Директор сети Виктория Данько показала ему, как пользоваться стендом самообслуживания. Среди позиций на экране был указанным напиток «американо».





«В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда…» — сказал глава государства.