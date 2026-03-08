«В скобочках пока пиши»: Кофе американо переименуют по предложению Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой переименовать кофе американо в стране, предложив заменить его на белорусский бренд. Об этом пишет РИА Новости.
В воскресенье политик посетил один из минских ресторанов сети быстрого питания «Мак.бай». Директор сети Виктория Данько показала ему, как пользоваться стендом самообслуживания. Среди позиций на экране был указанным напиток «американо».
«В скобочках пока пиши «американо», когда привыкнут, тогда…» — сказал глава государства.
Видео с этими словами опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал. Данько предложила на первом этапе заменить название на «черный кофе». Лукашенко поддержал эту идею.