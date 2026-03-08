Лукашенко «по-братски» поделился бургером в бывшем McDonald’s

08 марта 2026, 12:50

Лукашенко попробовал бургер в бывшем McDonald’s в Беларуси

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постеил один из ресторанов сети «Мак.Бай» (бывший McDonald’s) в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».





Заведение находится на первом этаже Первого национального торгового дома и вмещает 139 мест. Там установлены киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, также есть детская игровая зона и раздельные места приема и выдачи заказов.

«Бургером Первый поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски», — говорится в посте.