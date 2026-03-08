Лукашенко «по-братски» поделился бургером в бывшем McDonald’s
Президент Белоруссии Александр Лукашенко постеил один из ресторанов сети «Мак.Бай» (бывший McDonald’s) в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Заведение находится на первом этаже Первого национального торгового дома и вмещает 139 мест. Там установлены киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, также есть детская игровая зона и раздельные места приема и выдачи заказов.
«Бургером Первый поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски», — говорится в посте.Ранее белорусский лидер заявлял, что хотел бы оценить блюда этой сети. Летом прошлого года он пообещал зайти в «Мак.Бай», но при условии, что его угостят блюдом, полностью приготовленным из белорусских продуктов. Тогда же Лукашенко признался, что никогда не пробовал то, что предлагается в меню.
«Мак.Бай» — это белорусская сеть быстрого питания, созданная на базе McDonald’s после его закрытия в стране.