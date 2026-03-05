Лукашенко помиловал 18 осужденных, включая 15 экстремистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 11 помилованных — женщины. У шести из них есть дети, в том числе с инвалидностью и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Одна из осужденных была изолирована в 16-летнем возрасте. Еще одна сейчас находится на последних сроках беременности. Также среди помилованных — две супружеские пары.
Все освобожденные ранее подавали ходатайства. Они признали вину и раскаялись в содеянном, а также заверили администрации колоний, что в будущем будут вести законопослушный образ жизни.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер помиловал оппозиционера Николая Статкевича, осужденного за организацию беспорядков, по просьбам его семьи. После перенесенного заболевания и оказанной медицинской помощи его отпустили домой.
