«Когда отключат отопление»: автоэксперт раскрыл идеальное время для смены зимней резины
Менять зимнюю резину на летнюю можно тогда, когда отключат отопление. Таким лайфхаком поделился автоэксперт Дмитрий Попов.
Он уточнил, что менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура превышает +8 °C.
«Ориентироваться можно на отключение отопления: когда его отключают, тогда можно менять резину», — отметил Попов в разговоре с RT.
При этом эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев уточнил, что мотосезон можно начинать, когда среднесуточная температура установится на уровне хотя бы +10…+15 °С.
«Даже если в марте или начале апреля устанавливается несколько теплых дней, это еще не означает, что пришло время выкатывать байк из гаража. Для мотоциклиста важны не только дневные плюсовые температуры, но и стабильная погода в течение суток», — предупредил Ананьев.