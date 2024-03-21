Когда отмечают Пасху в 2024 году: родительские дни, схождение огня и традиции

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Главный христианский праздник Пасха всегда отмечается весной, однако он относится к переходящим торжествам, и его дата каждый год меняется. О главных традициях праздника, его истории и о том, когда отмечать Пасху в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».
Когда Пасха в 2024 году
В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Расчет точной даты празднования сложен и зависит от солнечного и лунного календарей.
Традиции Пасхи
Среди православных Пасха считается самым главным праздником, так как он олицетворяет смерть и воскресение Христа, его искупительную жертву за грехи всего человечества. Сразу после пасхальной ночи начинается Светлая Седмица. Особые дни богослужений, в которые служба совершается по пасхальному уставу.
В эти дни нет поста, идет приготовлению к Причастию.
Праздничные службы в церквях длятся до Вознесения, которое отмечается на 40 день после Пасхи. До того момента православные приветствуют друг друга радостным: «Христос Воскресе!»
Схождение огня на Пасху
В христианском мире схождение Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме считают чудом. Для православных это событие означает надежду на спасение и вечную жизнь. Существует церковное поверье, что если Благодатный огонь не сойдет, то случится конец света, который станет расплатой за земные грехи.
Когда и где сходит Благодатный огонь в 2024 году
Великая суббота, в которую произойдет схождение Благодатного огня в 2024 году, выпадает на четвертое мая. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников. Трансляция этого события идет по всему миру в прямом эфире.
Чего нельзя делать в Пасху
Православные христиане чтят церковные обычаи. Грехом будут считаться ссоры с близкими, сквернословие, ругань, грусть и уныние. Также в Пасху запрещено употреблять спиртные напитки. Посещать кладбища на праздник Пасхи нельзя. Для поминания усопших есть родительские субботы, в которые принято приходить на могилки к родственникам. В 2024 году такими днями будут: 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября.
В Чистый четверг, который будет перед праздником, принято начисто убирать дом, а ночью умыться в проточной воде.
Что можно делать в Пасху
Также принято подавать милостыню и угощение нищим и нуждающимся.
Почему на Пасху красят яйца
Пасхальное яйцо символизирует Гроб Господень. Согласно преданиям, вход в палестинские гробницы раньше закрывали камнем, и убирали его для того, чтобы занести тело покойного. Именно такой камень в гробнице Христа символизирует вечную жизнь, воскрешение.
Многие окрашивают яйца в красный цвет, что напоминает верующим о страданиях Христа и его рсапятии.
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