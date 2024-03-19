Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок

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Животный белок во время Великого поста можно без ущерба для здоровья заменить сочетанием растительных продуктов. Об этом «Радио 1» сообщила врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.
«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», – пояснила врач.По словам Ионовой, для женщин детородного есть риск развития дефицита железа во время поста, так как железо обычно получают из мяса. Им важно, чтобы в рационе были соевые продукты, а именно – тофу, который содержит много белка и железа.
«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры – либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов семечек в умеренном количестве», – сказала собеседница «Радио 1»Не стоит соблюдать пост, ограничивая употребление животного белка, беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Последний требуется белок для восстановления, и у них выше потребность в нём.
18 марта для православных христиан начался Великий пост - один из самых строгих. Он продлится до 4 мая. Всё это время верующие не должны есть продукты животного происхождения.
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