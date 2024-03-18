Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням

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Великий пост в 2024 году начинается 18 марта, а заканчивается 4 мая. Это семь недель духовного и телесного очищения, подготовки к Пасхе, которая пройдет 5 мая. Какая еда в пост запрещена, что можно употреблять в пищу, календарь питания по дням — в материале «Радио 1».
Соблюдают правила в первую очередь монашествующие, мирянам разрешены послабления в зависимости от состояния здоровья. Не стоит поститься пожилым, детям, беременным женщинам, людям с серьезными заболеваниями.
Что нельзя есть в Великий постВ период Великого поста из рациона необходимо исключить:
- мясо и птицу;
- полуфабрикаты из мяса и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
- яйца и любую пищу с их содержанием;
- алкогольные напитки (кроме вина в некоторые дни);
- сдобная выпечка и кондитерские изделия, в том числе те, с содержанием сливочного масла и яиц;
- сливочные соусы.
Что можно есть в Великий постВ Великий пост можно употреблять:
- овощи и зелень;
- фрукты и ягоды;
- грибы;
- черный хлеб и хлебцы;
- орехи и сухофрукты;
- злаковые продукты;
- бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и так далее);
- мед;
- хлебобулочные изделия, в составе которых не содержится яиц и сливочного масла;
- растительное масло (в дни, когда оно дозволено).
Великий пост 2024: Календарь питания по дням
Полное воздержание от еды в постПервый день Великого поста — один из самых строгих. 18 марта верующим предписывают вообще отказаться от употребления пищи в этот день. Аналогичные правила распространяются на Страстную пятницу, которая в 2024 году выпала на 3 мая.
Рыба в постРыбу и морепродукты можно есть только дважды за весь пост — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). А в Лазареву субботу (27 апреля) можно употребить рыбную икру.
По поводу морепродуктов есть два противоположных мнения: ряд представителей Церкви полагает, что такая еда — то же самое, что рыба, поэтому ее нельзя есть во время Великого поста; другие считают, что, так как большая часть моллюсков бескровные, то ограничения на них не действуют.
Сухоядение в постЭто одна из строгих степеней поста. В дни сухоядения необходимо есть термически необработанную пищу растительного происхождения без специй и вкусовых приправ: хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Даты: 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1 мая.
Горячая пища с маслом в постРазрешается употреблять вареную растительная пища без добавления масла в дни: 23, 24, 30, 31 марта, 6, 13, 14, 20, 21 апреля.
Горячая пища без масла в постМожно съесть блюда с растительным маслом 26, 28 марта, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля, 2, 4 мая.
Вино в постПить вино можно себе позволить по выходным дням, исключая седьмую седмицу – последнюю и самую строгую неделю поста. Также его разрешено употреблять в такие праздники как Благовещенье Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля).
Пить вино в Великий пост в 2024 году можно в следующие даты: 30 и 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля.
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Алина Юрчак