Когда включат отопление в Москве и Подмосковье 2024: график и куда обратиться, если температура ниже нормы

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В преддверии холодов многие жители Москвы и Подмосковья интересуются сроками подачи отопления. О том, когда начнется отопительный сезон и что делать, если температура в домах ниже нормы читайте в материале «Радио 1».
Когда включают отопление в многоквартирных домах в МосквеВ соответствии с законодательством, решение о начале отопительного сезона принимает местная администрация. Она учитывает погодные условия и температуру воздуха.
Традиционно график подачи тепла определяется на основе среднесуточной температуры, но в последнее время коммунальные службы начали включать отопление раньше, опираясь на прогнозы синоптиков. Ожидается, что и в этом году будет применён такой подход.
Стоит отметить, что сразу после включения отопления температура в квартирах не достигнет комфортных +20–22 °C. Для того чтобы прогреть стены, может потребоваться некоторое время.
График отопительного сезона в Московской областиГрафик подачи тепла определяется среднесуточной температурой. По решению городских властей котельные запускаются в течение пяти дней, и обычно первыми получают тепло социальные объекты (школы, детские сады, больницы и поликлиники). Затем тепло поступает в жилые дома и коммерческую недвижимость.
График подключения отопления по районам на 2024 год можно найти в местных органах управления жилищно-коммунальным хозяйством и городской службе обслуживания и ремонта отопительных систем.
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При какой температуре дают отопление в квартирахОбычно отопление включают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится на уровне +8 °C и ниже. Однако это лишь общая рекомендация, и решение может быть принято раньше или позже в зависимости от погодных условий.
Какая температура должна быть в помещении
В соответствии с законодательством, для жилых комнат оптимальная температура находится в диапазоне от 20 до 22 °C, а допустимая — от 18 до 24 °C. В регионе оптимальная температура для жилых комнат составляет от 21 до 23 °C, а допустимая — от 20 до 24 °C.
Однако для каждого помещения норма температуры разная:
- жилые помещения: 18–24°С;
- кухня: 18–26°С;
- ванная и туалетная комнаты: 18–26°С;
- кладовая: 12–22°С.
Куда обратиться, если температура ниже нормыЕсли вы обнаружили, что температура в вашей квартире ниже установленной нормы, вы можете обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они должны провести проверку и принять меры для устранения проблемы.
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Как подготовиться к отопительному сезонуЧтобы обеспечить комфортное проживание в отопительный сезон, рекомендуется заранее подготовиться к нему. Вот несколько советов:
- проверьте состояние радиаторов и труб отопления. Убедитесь, что они не протекают и не засорены;
- утеплите окна и двери. Это поможет сохранить тепло в квартире;
- приобретите обогреватель или электрический конвектор. Они помогут поддерживать комфортную температуру в квартире, если отопление будет отключено или недостаточно эффективно.
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