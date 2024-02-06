«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для населения Колумбии

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В Колумбии на местных жителей начали нападать потомки бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом пишет Daily Mail.
Сейчас в реках страны живут и размножаются 169 особей. Отмечается, что в Колумбии нет хищников, которые были бы способых сократить опуляцию «кокаиновых» бегемотов естественным путем. Из-за этого они объявлены инвазивным видом, которые угрожают экосистеме.
По рассказам колумбийцев, бегемоты со временем стали вести себя агрессивно и непредсказуемо.
«Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — рассказал журналисту телеканала Fox News один из местных жителей.Пабло Эскобар ввез бегемотов из Африки 1980-х нелегальным путем для личного зоопарка. Спустя время 4 особи остались жить у заброшенного поместья и начали плодиться. Эксперты опасаются, что к 2040 году количество особей этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.
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Алина Юрчак