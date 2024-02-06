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«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для населения Колумбии

Daily Mail: в Колумбии бегемоты Пабло Эскобара начали нападать на людей
06 февраля 2024, 22:22
Фото: istock / Edafoto

Фото: istock / Edafoto

В Колумбии на местных жителей начали нападать потомки бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас в реках страны живут и размножаются 169 особей. Отмечается, что в Колумбии нет хищников, которые были бы способых сократить опуляцию «кокаиновых» бегемотов естественным путем. Из-за этого они объявлены инвазивным видом, которые угрожают экосистеме.

По рассказам колумбийцев, бегемоты со временем стали вести себя агрессивно и непредсказуемо.


«Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — рассказал журналисту телеканала Fox News один из местных жителей.
Пабло Эскобар ввез бегемотов из Африки 1980-х нелегальным путем для личного зоопарка. Спустя время 4 особи остались жить у заброшенного поместья и начали плодиться. Эксперты опасаются, что к 2040 году количество особей этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.

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#животные
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В Подмосковье прошли первые рейды по выявлению незаконных парковок
06 февраля 2024, 22:19

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Котельниках запустили пилотный проект по эвакуации автомобилей из-за неправильной парковки по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Органы власти Подмосковья получили полномочия эвакуировать машины из-за неправильной парковки без сотрудников ГИБДД. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняла Госдума.
«Незаконная парковка стала серьёзной проблемой для жителей региона. Красной зоной оказался городской округ Котельники, где от граждан не раз поступали жалобы на запаркованные территории. Недобросовестные водители, таксисты оставляли автомобили на газонах и перекрывали въезды во дворы. Это не только мешало жителям близлежащих домов, но и могло стать серьёзным препятствием для проезда сотрудников экстренных служб», – рассказали в ГУРБ.
6 февраля представители Минтранса и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области эвакуировали пять нелегальных такси, припаркованных под запрещающими знаками, выявили четыре нарушения за неправильную парковку. По ним будут выписаны штрафы.

В районе станции было пресечено пять случаев несанкционированной парковки.

Помимо штрафных санкций, проводится разъяснительная работа среди водителей. На проблемных территориях разрабатываются планы организации дорожного движения.

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Жильцам 140 домов Сергиева Посада сделают перерасчёт за недополученное отопление
06 февраля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жителям 140 домов, пострадавших от сбоев в системе теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе, сделают перерасчёт за недополученные в январе отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В микрорайоне Клементьевский сумма начислений уменьшена на 17%, в пострадавших домах на проспекте Красной Армии – на 15%. Перерасчёт сделают также жителям поселка Лакокраска, деревень Семенково и Путятино», – говорится в сообщении.
Начисления с учётом перерасчёта отражены в платёжных документах за январь 2024 года.

В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Глава муниципалитета Дмитрий Акулов сообщал об авариях на сетях тепло- и водоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
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Wildberries выплатил продавцам третью компенсацию за сгоревший в Шушарах товар
06 февраля 2024, 21:24

Фото: istock / Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries перечислил третью компенсацию продавцам, чья продукция сгорела на складе в Шушарах. Об этом сообщает Телеграм-канал маркетплейса.

«Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля. Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд рублей», — сказано в сообщении.
Две предыдущие выплаты были совершены 15 и 29 января. В компании уточнили, что сумма не окончательная и еще будет менять. Также продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить средства.

Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел 12 января. Площадь поджара достигла 70 тысяч кв. м. Пожарные справились с возгоранием спустя сутки. Никто не пострадал.

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#онлайн
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Подмосковные энергетики переходят в повышенную готовность из-за циклона «Ольга»
06 февраля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлэнерго введёт режим повышенной готовности на фоне ухудшения погоды в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«На всей территории обслуживания сетей Мособлэнерго с 0:00 часов 7 февраля вводится режим повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий циклона привлекаются 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что на Московский регион надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до четверга.

При этом температура до конца недели будет колебаться. Столбики термометров ночью опустятся до -23°С, а днём – до -15°С.

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#метеоролог
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В Московской области в 2024 году планируют очистить три реки
06 февраля 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье в текущем году, помимо 14 прудов и озёр, планируют очистить около 15 км рек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По программе «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023-2027» за счёт регионального бюджета расчистят почти 7,4 км реки Сестры в городском округе Клин и 2,5 км реки Ходцы в Павловском Посаде», – сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.
Также в 2024 году, по его словам, начнётся расчистка 4,2 км реки Ликовы в Одинцовском городском округе в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов». Работы будут проведены за счёт средств федерального бюджета.

Фирсов напомнил, что в рамках программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье очистят 14 водоёмов общей площадью 100 га в девяти городских округах.

В прошлом году по этой программе очистили 40 прудов суммарной площадью 189 га. А за всё время реализации программы очищено 154 водоёма площадью 700 га.

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#экология
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Россиянам дали дельный совет по противостоянию мошенническим дипфейкам
Аналитик Парфентьев рекомендовал перезванивать родным и близким
06 февраля 2024, 20:27

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил, что самым эффективным методом в борьбе с мошенническими дипфейками будет ответный звонок другу или родственнику, который к вам «обратился».
«Просто положите трубку и позвоните родственнику, которого только что «видели» или «слышали» на тот номер, который вам уже давно известен. Даже при нулевом балансе он сможет вам ответить! И, разумеется, если человек только что с вами разговаривал, то трубку он возьмёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Парфентьев.

Также, по его словам, можно использовать метод «контрольного вопроса». При этом, вопрос этот должен быть таким, ответ на который может быть известен только этому человеку и который нельзя будет найти в интернете и соцсетях.

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#безопасность
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Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом
06 февраля 2024, 20:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова на встречах особое внимание уделяет родным и близким защитников Отечества, а также бизнесу. Об этом она рассказала заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Темой встречи стала стратегия развития городского муниципалитета.
«Каждую субботу я встречаюсь с семьями участников СВО. Стараюсь, чтобы была возможность выслушать каждого и оказать содействие в решении каких-то вопросов. Конечно, мы все ждём наших героев домой с победой», – сказала врип главы Лобни.
Что касается работы с бизнесом, то 13 февраля планируется большая встреча, на которую приглашён представитель торгово-промышленной палаты городского округа Лобня.
«Моя задача – посмотреть, какие проблемы сегодня есть у бизнеса, помочь их решить, чтобы можно было дальше создавать новые рабочие места», – отметила Кротова.
До лета 2023 года Анна Кротова занимала пост зампреда правительства региона, курируя управление госимуществом и дорожную инфраструктуру. За свою деятельность она получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени. В январе она стала временно исполнять полномочия главы Лобни.

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#губернатор
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#алла кротова
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Психолог Булгакова: «Стремление к ЗОЖ может принимать патологические формы»
06 февраля 2024, 20:16

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что нынешняя молодёжь отдаёт большее предпочтение здоровому образу жизни.
Она отметила, что молодое поколение буквально «заточено» на ЗОЖ.

Однако, по словам специалиста, такой тренд может приобретать и патологические формы.

«Есть обратная сторона этого явления. Молодёжь предпочитает не заводить отношения, так как это также «отнимает энергию». По их мнению, лучше сходить в зал или заняться медитативными практиками. Кстати, стремление к здоровому образу жизни может принимать и патологические формы: в частности, существует так называемый феномен орторексии — фиксация на здоровой пище», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

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#зож
#отношения
#молодёжь
#психолог
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В Лобне в конце лета сдадут одну из крупнейших школ Подмосковья
06 февраля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Лобне ведётся строительство четырёх важных социальных объектов. Там откроют поликлинику и одну из самых больших в Подмосковье школ. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Анна Кротова заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Уже в августе в муниципалитете должны ввести школу на 2200 учащихся и детсад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. В сентябре введут садик на 100 малышей на ул. Борисова.

Кроме того, до конца года году планируют досрочно сдать поликлинику на 600 мест на ул. Заречной, а в 2025-м – открыть бассейн на ул. Ленина.
«Главное для нас – это, конечно, школа на 2200 учеников. Она будет одной из крупнейших в Московской области. Уже сейчас её строительная готовность составляет 43%. Она разгрузит большое количество других учебных заведений. Прежде всего, это школы №5, 3 и 8. Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы договорились, что СОШ №5 полностью переедет в школу в Катюшках и встанет на капитальный ремонт», – сказала Кротова.
Она также передала Воробьёву слова благодарности от лобнинцев за строительство бассейна. В округе его никогда не было. Стройка должна начаться в июне.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#лобня
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