Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле

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Два человека совершили нападение на здание суда в Стамбуле, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.
«Сегодня, в 11:46 (время совпадает с московским), была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. Нападавшие — мужчина и женщина — убиты», — прокомментировал случившееся Ерликая.
После перестрелки все входы и выходы в здание суда были перекрыты, в районе усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов.
Однако, личности нападавших и их мотивы пока остаются неизвестными.
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