Кольчугинский поднос нашли на сортировочной линии КПО в Егорьевске

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Поднос знаменитого Кольчугинского завода попал на сортировочную линию комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Визитная карточка изделий Кольчугинского завода – технология искусственного чернения. Она позволяет сделать рисунок рельефным. Такие небольшие подносы подходят для пирожных и других сладостей. Мельхиоровое покрытие не окисляется, а медная поверхность обладает антибактериальным свойством. Можно использовать поднос и для стаканов с чаем», – говорится в сообщении.Помимо этого, в комплексе по переработке отходов в Солнечногорске сотрудник сортировочной линии нашёл миниатюру памятника героям-стратонавтам в Саранске. Изделие было произведено в 1960-х годах. Высота экспоната – 19 см.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Миниатюра была создана в память героев-стратонавтов Павла Федосеенко, Андрея Васенко и Ильи Усыскина, которые в январе 1934 года поднялись на стратостате «Осоавиахим-1» на высоту 22 км.
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Лора Луганская